Самая высокая башня Lego в мире

На площади Ицхака Рабина в центре Тель-Авива возвели самую высокую башню Lego в мире. 36-метровая башня на полметра превысила предыдущий рекорд, поставленный в Германии.

Башню посвятили памяти Омера Саяги, 8-летнего мальчика, большого любителя конструктора Lego, который умер от рака в 2014 г. Её составили из более 500 тысяч пластиковых элементов. В реализации проекта приняли участие более тысячи жителей Тель-Авива, представляющие самые разные городские сообщества и ассоциации.

Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива: "Весь Тель-Авив принял участие в возведении этой самой большой, 36-метровой, башни в мире из пластиковых деталей. 26 общественных организаций, евреи и арабы, богатые и бедные, ортодоксальные иудеи и светские евреи".

Результаты измерения башни направлены в комиссию Книги рекордов Гиннесса.