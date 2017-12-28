Сирия: курды схватили 8 исламистов из Франции

В Сирии курдские ополченцы схватили восемь исламистов из Франции. Они подозреваются в том, что оказывали поддержку террористам и принимали непосредственное участие в боях.

Операция по их захвату была проведена в одном из населенных пунктов на севере Сирии на пути между Ракой и Мосулом - городами, которые ранее были главными оплотами ИГИЛ на Ближнем Востоке.

В числе задержанных Тома Барнуэн - 36-летний уроженец департамента Арьеж на юге Франции. Он является весьма известной фигурой в исламистских кругах и по версии следователей был наставником террориста Мухаммеда Мера, который в 2012 году совершил громкий теракт в еврейской школе в Тулузе, а перед этим убил несколько военнослужащих.

По данным властей Франции, с начала 2014 года более полутора тысяч французов уехали в Ирак и Сирию воевать на стороне ИГИЛ.