Путин: взрыв в Санкт-Петербурге - теракт

Взрыв, произошедший в среду в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, - террористический акт, - заявил Владимир Путин.

Выступая перед участниками военной операции в Сирии, президент России также отметил, что дал указание руководству ФСБ «ликвидировать преступников на месте» и «в плен никого не брать», если при задержании возникнет «угроза жизни и здоровью сотрудников».

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта. А что было бы, если бы эти тысячи, о которых я сейчас сказал, сотни (боевиков) вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными...», - сказал глава страны.

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало видео с камер наблюдения, на котором запечатлен подозреваемый – «крепко сложенный брюнет неславянской внешности», который, как пишет газета, оставил рюкзак в камере хранения за полчаса до взрыва.

По последним данным, в нем пострадали 13 человек. Из них восемь - находятся в больницах в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.