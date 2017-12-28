Грудинин подал документы в ЦИК

Грудинин пришел в ЦИК в сопровождении Геннадия Зюганова. Председатель Компартии собирается возглавить избирательный штаб Грудинина.

Это второй случай в истории партии, когда коммунисты выдвигают на выборы главы государства не Зюганова. И первый случай, когда от КПРФ идет беспартийный кандидат.

В ноябре Грудинин стал лидером онлайн голосования, которое проводил Левый фронт, чтобы выбрать единого кандидата в президенты. В списке было два десятка фамилий. Грудинин победил во втором туре народного голосования. Зюганов во второй тур не прошел.

Ранее документы для выдвижения в ЦИК уже подали президент России Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, Григорий Явлинский и ряд других кандидатов.

Выборы президента Российской Федерации намечены на 18 марта будущего года.