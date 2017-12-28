"Республиканский" иск в Алабаме

Демократ Даг Джонс официально войдет в Сенат США от штата Алабама, несмотря на иск, поданный его проигравшим соперником, республиканцем Роем Муром. Об этом заявил статс-секретарь штата Джон Мэррилл. В ночь на четверг Мур подал в суд иск, чтобы обжаловать свое поражение. В иске говорится, что представители Мура нашли несоответствия в результатах подсчета голосов и необходимо провести расследование.

Джонc получил на выборах в сенат 49,9%, опередив Мура всего на 20 тысяч голосов. Мура призывали отказаться от участия в выборах, так как сразу несколько женщин обвинили его в том, что он их домогался, когда они были несовершеннолетними. Многие считают, что именно этот скандал обеспечил демократам победу в этом штате впервые за четверть века. Официального расследования этих заявлений, впрочем, не было.