Живые традиции Марамуреша

В румынской области Марамуреш местные жители хранят верность традициям. Рождество здесь отмечают в соответствии с обрядами и обычаями, которые не меняются уже на протяжении веков. Несмотря на то, что в последние годы тысячи жителей региона уехали в страны Западной Еввопы на заработки, многие из оставшихся немало потрудились для того, чтобы традиции не исчезли. И благодаря их усилиям все больше и больше туристов посещают Марамуреш во время праздников, чтобы полюбоваться на Карпатские горы и прикоснуться к рождественскому волшебству.

На праздничном шествии гостей ждут народные танцы и костюмы, а также древние ритуалы... Участник фольклорного фестиваля по имени Ион объясняет: "Это обычай наших предков. Таким образом они прогоняли злых духов".

Географическое расположение Марамуреша помогло местным жителям сохранить свою идентичность —регион со всех сторон окружен горами и лесами. Деревянные православные церкви Марамуреша входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.