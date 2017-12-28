Президент Италии распустил парламент страны

Президент Италии Серджо Маттарелла официально распустил парламент республики. Нынешний роспуск носит технический характер, и даже несмотря на то, что формально срок этого созыва парламента истекает в марте будущего года, по сути его мандат завершился с принятием закона о бюджете.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам года премьер-министр Паоло Джентилони подтвердил, что правительство Италии подавать в отставку не будет. "Считаю важным, чтоправительству под моим руководством удалосm достичь поставленных целей и в спокойной манере завершить свою работу в положенный срок" — заявил премьер-министр.

Очередные парламентские выборы пройдут 4 марта.

Нынешний парламент, избранный в 2013 году, вошел в республиканскую историю как "самый сложный и непредсказуемый". За это время сменились три премьер-министра, но закондательный орган смог одобрить ряд важных реформ, чего до этого не удавалось сделать ни разу в течение одного мандата