Польский моряк дрейфовал 7 месяцев в океане

Польский моряк спасен у берегов острова Реюньон. 54-летнеий мореплаватель дрейфовал 7 месяцев в Индийском океане. На его самодельной лодке произошла серьезная поломка.

"Я чувствую себя лучше. Я только что ел хлеб, и рад, что я на суше", - сказал путешественник.

По словам мореплавателя, в мае он отплыл от Коморских островов у восточного побережья Африки. Небольшая яхта быстро сломала. Без навигации и средств связи путешественник дрейфовал между Мальдивскими островами, Индонезией и островом Маврикий. Экипаж одной из яхт заметил дрейфующее судно и сообщил об этом спасателям. Польский моряк выжил благодаря экономному использованию провизии.

"Я ел суп быстрого приготовления. Я разделял пачку на две части. Первую часть съедал в один день, вторую оставлял на следующий. Иногда рыбачил. У меня было провизии на один месяца", - сообщил мореплаватель.

Спасенный польский путешественник рассказал, что последние 10 лет провел в США. Однако ни в штаты, ни к себе на Родину он возвращаться не собирается. Мореплаватель надеется починить свою яхту и вновь отправиться в море.