НПО спасают мигрантов

134 человека спасло судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в Средиземном море в 38 километрах от побережья Ливии. Надувная лодка с мигрантами вышла из ливийского города Сабратах в минувший понедельник и направлялась в Европу; ночью в кромешной тьме она была подхвачена мощным порывом ветра и перевёрнута.

Среди выловленных из воды людей - 36 детей, 24 из них - без сопровождающих взрослых. Все спасённые были доставлены в среду на Мальту.

После долгих часов, проведённых в открытом море, в сицилийском порту Аугуста пришвартовалось судно Aquarius организации SOS Mediterranee. Первоначально оно направлялось в порт Поццало, но не смогло добраться туда из-за шторма. На борту Aquarius - более 100 мигрантов, граждан 18 стран, спасённых ранее в результате нескольких операций. Среди них - две беременных женщины и много подростков в возрасте 13-14 лет.

После закрытия "балканского маршрута" основные пути мигрантов в Европу пролегают через через север Африки в Италию.