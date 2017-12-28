Ни дня без боя: стычки на Западном берегу реки Иордан

Особенно жесткие столкновения произошли в Вифлееме и Наблусе в среду. Сообщается о десятках пострадавших. Зачастую словесные перепалки между израильскими военными и палестинцами перерастали в рукопашные потасовки. Для разгона манифестантов сотрудники сил безопасности применили слезоточивый газ.

Беспорядки на Западном берегу реки Иордан не утихают с тех пор, как 6 декабря американский президент признал Иерусалим столицей еврейского государства. Ситуация не улучшилась даже после того, как две недели спустя Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение Дональда Трампа.