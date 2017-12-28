Стрелок с фабрики "Меньшевик" задержан

Мужчина, устроивший в среду стрельбу на фабрике "Меньшевик", задержан. Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, Илью Аверьянова нашли на территории предприятия, расположенного на улице Правды в Москве. Подозреваемый отправлен на допрос в Следственный комитет.

Утром 27 декабря бывший владелец "Меньшевика", Аверянов, вступил в словесную перепалку с новым руководством фабрики. Когда в здание вошли судебные приставы для взыскания задолженности и описи имущества, мужчина открыл огонь из карабина. Погиб охранник. Бросив оружие, подозреваемый скрылся. Операция по его поимке шла несколько часов.

49-летний бизнесмен заявил, что действовал с целью защиты от "кавказской, осетинской банды", которая якобы отобрала у него предприятие по поддельным документам и намеренно разорила его.

В отношении Аверьянова возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".