Джордж Веа избран президентом Либерии

Известный в прошлом футболист Джордж Веа одержал победу на президентских выборах в Либерии. По данным избирательной комиссии, за него проголосовали 65% избирателей этой западноафриканской страны.

Главным соперником Веа на выборах выступал кандидат от правящей партии Джозеф Боакай, занимающий пост вице-президента.

Веа запомнился любителям футбола по выступлениям за клубы "Пари Сен-Жермен", "Милан", "Челси". В 1995 году он стал обладателем "Золотого мяча", а также был признан лучшим игроком Международной федерацией футбола и лучшим футболистом Африки.

После завершения спортивной карьеры Веа сосредоточился на общественной и политической деятельности в своей стране. Текущая избирательная кампания уже третья на его счету. В 2004 году бывший футболист основал оппозиционную партию "Конгресс за демократические перемены". В первый раз он выставил свою кандидатуру на президентских выборах в 2005 году.

Либерия - самая бедная страна Западной Африки. Уровень безработицы здесь превышает 80% трудоспособного населения. С 1989 года страна пережила две гражданские войны.