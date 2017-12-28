Всемирный конгресс хакеров в Лейпциге

В немецком городе Лейпциге проходит ежегодный Всемирный конгресс хакеров. Он организован международным клубом "Хаос-компьютер" (Chaos Computer Club), который защищает принципы свободного обмена информацией. В этом году участники сосредоточили внимание на теме защиты личных данных.

Линус Нойманн, Chaos Computer Club: "Многими интернет-услугами мы пользуемся бесплатно. Например, электронной почтой, службами мгновенных сообщений. И возникает вопрос: а как зарабатывают интернет-компании? Не все же они благотворительные организации? Нет. Они живут за счёт информации о нас с вами. Анализ этой информации позволяет им извлекать прибыль".

Чтобы защитить личные данные 15 тысяч участников форума, организаторы не пускают СМИ в некоторое части здания, в котором проходит конгресс, и отключили в нём камеры наружного наблюдения. Конгресс продлится четыре дня.

Кроме дискуссий и завязывания контактов, участники конгресса проводят конкурсы по обнаружению уязвимости в компьютерных системах.