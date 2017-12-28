Киев и Донбасс обменялись пленными

В аэропорту Киева встретили бывших пленных, которых накануне освободили власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Всего 73 человека. В то же время, по данным СБУ, на территории ДНР и ЛНР еще остаются около ста украинских пленных, 400 человек числятся пропавшими без вести.

Фото: REUTERS

Петр Порошенко, президент Украины: За эти три года мы столько сделали! Страна, куда вы возвращаетесь, друзья, - это уже другая Украина. Свободная, демократичная, реформированная. Мы твердо верим, что все у нас будет хорошо. И ребят вернем. И миротворцев в Донбасс попросим прислать. И землю нашу освободим.

Киев передал самопровозглашенным республикам 233 пленных. В генпрокуратуре Украины сообщили, что несколько десятков человек отказались возвращаться на территорию ЛНР и ДНР. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова, в свою очередь, рассказала, что освобожденные не были "процессуально очищены" и им не вернули документы.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Говорит один из бывших пленных:

- Я отсидел два года и три месяца с половиной. В одиночке больше двух месяцев сидел.

- А за что конкретно взяли?

- Подрыв офиса "Правого сектора".

Передача пленных прошла на линии соприкосновения в районе Горловки. С момента начала конфликта этот обмен стал самым масштабным.