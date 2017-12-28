Каким оружием воюет "Исламское государство"?

В ходе успешного наступления на позиции группировки "Исламское государство" на фронтах Ирака и Сирии в 2017 г. было захвачено в качестве трофеев большое количество вооружений.

Происхождение игиловского оружия изучила британская организация "Исследование вооружений в зоне конфликтов" (Conflict Armament Research), которая 26 декабря опубликовала результаты своей работы. Исследователи констатируют, что подавляющее число вооружений соответствуют образцам, находящимся на вооружении иракской и сирийской армий и произведенным главным образом в Китае и России. Это оружие было получено либо на захваченных армейских арсеналах, либо в качестве трофеев на поле боя.

В то же время был зафиксирован неожиданно высокий процент вооружений и боеприпасов – около четверти, – произведённых в таких небольших странах ЕС как Болгария, Венгрия и Румыния. Во многих случаях это оружие закупалось США для поставок через турецкую и иорданскую границу сирийским повстанческим группировкам, а в конечном итоге оказывалось у боевиков ИГИЛ.

Ранее к похожим выводам пришли исследователи из "Балканской сети журналистских расследований" и "Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности".