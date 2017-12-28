Без света из-за снегопада

Зима в Центральной Азии. В результате обильного снегопада в ночь на четверг в ряде районов Бишкека было нарушено электроснабжение. Неработающие светафоры привели к пробкам на дорогах.

По данным министерства здравохранения, свыше 20 человек получили травмы из-за падения на улице. Для борьбы с гололёдом коммунальные службы израсходовали за сутки почти 500 тысяч тонн песка и 36 тысяч тонн соли.

На трассе Бишкек-Ош снежная лавина накрыла два автомобиля. К счастью, водители и пассажиры не пострадали. МЧС Киргизии предупреждает о возможном сходе лавин в горных районах и на нескольких автотрассах в ближайшие дни.

В Чуйской и Таласской областях на север страны стихия также привела к аварийному отключению электричества. Сильный порывистый ветер, который обрушился на Таласскую область рано утром в четверг, разрушил кровли более тысячи зданий, включая жилые дома и социальные объекты. Восстановительными работыми занимаются сотни бригад.