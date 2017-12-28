Карп на удачу

Сезон традиционной зимней рыблки начался на озере Чаган в Китае и его, как всегда, открывает фестиваль охоты и рыбалки. Чаган — одно из десяти крупнейших пресноводных озер в Китае. Первый улов зимнего сезона удалось продать на аукционе за рекордную сумму в почти миллион юаней (более 140 тысяч долларов). Самый большой пойманный карп весил 20 килограммов. Его приобрела компания недвижимости Powerlong. Карп в Китае считается символом урожая и процветания. Деньги, вырученные на аукционе, пойдкт на охрану озера и близлежащих территорий. А период аукционом состоялся древний ритуал поклонения богу озера Чаган. На фестиваль приехали 100 тысяч зрителей.