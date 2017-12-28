Взрыв в Кабуле, как минимум 40 погибших

Жертвами взрыва в Кабуле стали 40 человек, 30 человек ранены, сообщают в пятницу афганские СМИ, которые цитирует "Интерфакс".

Взрыв произошел около 10:30 по местному времени около офиса местного информагентства и социально-культурного центра, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Взрыв стал последним по времени терактом против афганских СМИ после нападения на частную телекомпанию в прошлом месяце. Талибы уже заявили о своей непричастности.

Накануне, как передает ТАСС, по меньшей мере шесть детей 8-10 лет погибли в результате взрыва мины на севере Афганистана в провинции Балх. Ни одна из действующих на территории Афганистана экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за происшествие.