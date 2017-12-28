Мигрант убил немецкую девушку

15-летняя девушка была убита в магазине небольшого немецкого городка Кандель на границе с Францией. Убийцей оказался ее сверстник, беженец из Афганистана, напавший на нее с кухонным ножом. Преступника задержали прохожие, которые передали его полиции.

"Подсудимый предстал сегодня перед судьей. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. В настоящий момент он находится под стражей", - сказала прокурор Анджелика Мёлиг.

Одна из основных версий следствия - месть. Сообщается, что обвиняемый и погибшая девушка несколько месяцев были вместе, но совсем недавно расстались. 15 декабря родители жертвы подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела против бывшего бойфренда своей дочери, обвинив того в клевете и угрозах. По информации полиции, юный мигрант прибыл в Германию в апреле 2016 без родителей и опекунов. 23 декабря немецкие СМИ сообщили, что в 2018 году Германия может начать высылать из страны несовершеннолетних мигрантов, что пока делать отказывалась.

ФРГ построит в Марокко два приюта для несовершеннолетних беженцев

Между тем, хэштэг #kandel взорвал социальные сети в Германии.