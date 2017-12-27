Срочная новость

Срочная новость

мир

Узбекистан: "главное - Родину любить!"

Из Минфина страны уволили сразу 562 чиновника

Сейчас воспроизводится:

Узбекистан: "главное - Родину любить!"

Узбекистан: "главное - Родину любить!"
Размер текста Aa Aa

Latest Live

Live - Tv

Live image

Watch Euronews live stream