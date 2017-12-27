"Подарок безмятежности" в Нью-Йорке

Более трех с половиной метров в диаметре, пять тонн веса, 2688 треугольных хрустальных пластин, выполненных на заводе Waterford: на Таймс-сквер завершена установка новогоднего шара – одного из символов зимнего Нью-Йорка. В этом году он получил название "Подарок безмятежности". По словам одного из организаторов новогоднего торжества на Таймс-сквер, хрустальные пластины напоминают бабочек, летающих над лугом.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

- Безмятежность связана с искусством и равновесием. Это способность взглянуть вглубь самих себя и возможность быть лучшей версией самих себя. Нужно помогать близким. Наступает особенное время года. Наша помощь необходима стольким людям. И даже небольшой поступок может значить очень многое, - рассказывает представитель завода Waterford Том Бреннон.

В пластины встроены светодиоды, которые могут создавать более семи с половиной миллиардов цветовых сочетаний. Шар будет виден даже из космоса. За минуту до наступления нового года его начнут спускать по флагштоку с высоты в несколько десятков метров. Ровно в полночь шар достигнет сцены.