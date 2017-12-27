Ответный ход?

"Мы не позволим пользоваться щедростью американского народа", - так постпред США при ООН Никки Хейли прокомментировала сокращение принятого несколько дней назад бюджета организации на 285 миллионов долларов. Заявление было сделано на фоне прошедшего недавно голосования Генеральной Ассамблеи ООН по статусу Иерусалима. Подавляющим большинством была поддержана резолюция, осуждающая решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп тогда отметил, что страны, проголосовавшие "за" резолюцию, лишатся финансовой поддержки Белого дома. США вносил самую большую долю в бюджет ООН - максимально возможные 22 процента. Только 24 декабря был принят бюджет ООН на 2018-2019 годы, составивший чуть меньше 5 миллиардов 400 миллионов долларов.