Обмен пленными в Донбассе

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Киев провели самый крупный с начала конфликта обмен пленными. Он состоялся в Донецкой области вблизи населенного пункта Горловка. Ранее было объявлено, что обмен пройдет по формуле "306 на 74". Освобождение пленных не завершено полностью. Вот, что, в частности, заявила Дарья Морозова, омбудсмен самопровозглашенной ДНР:

"У нас там остается около 60 человек, которые не попали в этот список и мы их перенесли на второй этап. Мы об этих людях ни в коем случае не забываем, и после Нового года я уверена, мы вернемся ко второму этапу и будем обговаривать второй этап обмена."

За ходом обмена наблюдали представители ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Окончательные списки и дату по обмену пленными удалось согласовать 25 декабря. О том, что Киев и Донбасс договорились об условиях и деталях обмена журналистам сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Миротворческой встречи с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор - право народа".