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"Рождественское" цунами: 13 лет

13 лет назад на Таиланд, Индонезию, Индию и Шри-Ланку обрушилось самое смертоносное цунами в современной истории.

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"Рождественское" цунами: 13 лет

"Рождественское" цунами: 13 лет
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Тысячи людей в разных городах Таиланда почтили память жертв так называемого "рождественского" цунами - самого смертносного в современной истории. 13 лет назад оно обрушилось на Таиланд, Индонезию, Индию и Шри-Ланку.

Подводное землетрясение в Индийском океане магнитудой более девяти привело к образованию волн, высота которых достигала десятков метров. Они сметали всё на своем пути и привели к разрушениям даже за тысячи километров от эпицентра. 

Жертвами цунами стали более 230 тысяч человек из 40 стран мира, в том числе из России. Это был разгар курортного сезона, поэтому среди погибших много иностранцев. Точное число жертв до сих пор не установлено, и вряд ли когда-нибудь будет известна окончательная цифра: тела многих людей унесло в океан. Миллион человек остались без крыши над головой.

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