Эвакуация из Восточной Гуты

Срочная эвакуация началась из района Восточная Гута на юго-западе Сирии. Сирийский арабский Красный Полумесяц совместсно с Международным комитетом Красного Креста переправляют в Дамаск нуждающихся в неотложной медицинской помощи. Об этом сообщило в "Твиттере" сирийское отделение Красного Креста. Часть Восточной Гуты недалеко от Дамаска находится под под контролем сирийских повстанческих группировок. Около 400 тысяч человек заблокированны окружившей анклав сиирийской праивтельственной армией. ООН запросила эвакуацию около 500 больных людей, в том числе раком. Среди них есть и дети.

Это первая с минувшего августа эвакуация, оранизованная Сирийским арабским Красным Полумесяцем и Международным комитетом Красного Креста, переправивших десятки тысяч человек из окружения в сирийской провинции Идлиб на территории, подконтрольные повстанцам.