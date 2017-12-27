Сирия: из Восточной Гуты вывозят тяжелобольных

В Восточной Гуте, недалеко от Дамаска, идет эвакуация тяжелобольных сирийцев. Операцию координируют Международный комитет Красного Креста и Сирийский арабский Красный Полумесяц. Первые больные, находящиеся в критическом состоянии уже вывезены. Это стало возможным после того, как сторонам конфликта удалось достигнуть соответствующего соглашения. Восточная Гута, осажденная правительственными войсками, находится под контролем группировки "Джейш аль-Ислам". В минувший вторник медицинская эвакуация коснулась 29 детей.

Хэмиш де Бреттон-Гордон, эксперт: "В последние месяцы ООН, а также ряд медицинских благотворительных организаций упорно работали над тем, чтобы забрать детей. Речь идет о 130 детях. Они в тяжелом состоянии, поскольку в Гуте вот уже несколько месяцев нет медикаментов. Дети погибают: им нечего есть. Положение дел ужасающее."

Ранее ООН призвала эвакуировать из столичного пригорода порядка пятисот человек, нуждающихся в срочной медицинской помощи. В их числе 73 онкобольных. По данным ООН в Восточной Гуте находятся 400 тысяч человек. Почти половина из них - дети.