Шахматы и скандалы

Сборная Израиля не была допущена на чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, который начался в Саудовской Аравии. Несмотря на просьбу ФИДЕ, израильским шахматистам не дали въездные визы, объяснив отказ отсутствием дипломатических отношений между странами. Под вопросом был также приезд участников из Катара и Ирана, однако с ними визовый вопрос в последний момент был улажен. Израильская федерация уже заявила, что потребует компенсацию.

"Нам нужно также решить, какие шаги предпринять в ближайшем будущем, чтобы такая ситуация больше не повторилась, - сказал представитель федерации Лиор Айзенберг. - Мы надеемся, что ФИДЕ понимает, что сложившаяся ситуация крайне негативна для шахмат, для израильских игроков и для всего спорта".

Ранее об отказе защищать звание чемпионки мира в Саудовской Аравии заявила украинская шахматистка Анна Музычук, написавшая, что не хочет ехать в страну, где женщины являются людьми второго сорта и должны носить абайю и никаб или хиджаб. В Саудовской Аравии заявили, что для участниц чемпионата мира впервые будет сделано исключение, и они смогут играть в шахматы с непокрытой головой, однако Музычук свое решение не изменила. По той же причине не поехала в Саудовскую Аравию младшая сестра Анны Музычук - Мария, чемпионка мира 2015 года.