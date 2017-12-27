В Петербурге взорвали магазин "Перекресток"

В Санкт-Петербурге в среду вечером произошел взрыв в магазине сети "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Обошлось без жертв. Власти сообщили, что ранения получили десять человек. Они были госпитализированы.

Посетители торгового центра услышали сильный хлопок. Приехавшие на место спасатели выяснили, что на первом этаже в районе камер хранения супермаркета сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. Был поврежден кассовый аппарат, частично потолок и одна стена.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".