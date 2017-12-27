Отношения Сеула и Токио обострились

Обострение отношение между Сеулом и Токио: Южная Корея заявляет о необходимости пересмотреть соглашение по проблеме "женщин для утешения"— жертв сексуального насилия в годы японской оккупации.

В распространенном в среду докладе южнокорейской специальной комиссии говорится, что предыдущая администрация республики Корея "не приняла во внимание мнение самих жертв военных преступлений", руководствуясь в первую очередь собственными политическими соображениями.

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на заседании спецкомисиии попросила прощения у общественности. В докладе отмечается, что часть сделки была засекречена, чтобы сделанные уступки не вызывали недовольства у граждан. Правительство Южной Кореи рассмотрит результаты расследования и после консультаций с жертвами и членами общественных организаций примет соответствующие политические решения.

В ответ правительство Японии потребовало от Южной Кореи соблюдения достигнутого два года назад соглашения. Токио, в частности, тогда принес официальные извинения и передал около девяти миллионов долларов в фонд помощи жертвам.

Главный секретарь Кабинета министров Япон ии Ёсихидэ Суга заявил, что пересмотр соглашения приведет к резкому ухудшению отношений между двумя странами: "Соглашение, решающее проблему "женщин для утешения", было окончательно и необратимо утверждено правительствами Японии и Южной Кореи. Оно было одобрено международным сообществом. Его последовательная реализация чрезвычайно важна".

Токио также обвиняет южнокорейскую сторону в нежелании убирать памятники "женщинам для утешения", установленные общественными активистами напротив японских дипмиссий.

По оценкам Сеула, во время Второй мировой войны около 200 тысяч женщин были насильственно принуждены к сексуальным связям с японскими военными.

В 2015 году по итогам переговоров Пак Кын Хе и премьер-министра Японии Синдзо Абэ стороны договорились окончательно решить проблему сексуального рабства времен оккупации. Но сделка вызвала критику со стороны значительной части южнокорейской общественности. После прихода к власти президента Мун Чжэ Ина было принято решение о формировании специальной комиссии, которая должна была тщательно изучить все обстоятельства заключения соглашения между Сеулом и Токио.