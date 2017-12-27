Заявление Путина и бойкот Навального

Президент России Владимир Путин лично подал в Центральную избирательную комиссию заявление и докуметы для участия в выборах главы государства. Накануне он был выдвинут кандидатом инициативной группой из 668 сторонников. В ЦИК сообщили, что в течении пяти дней докумены будут проверяться на соответствие нормам закона.

Процедура регистрации кандидатов, прошедших этап выдвижения, началась в среду и подлится до конца января. Две крупных партии, представленных в Думе - Справедливая Россия и Гражданская платформа решили своих кандидатов не выдвигать, а поддержать действующего президента.

В минувший понедельник ЦИК принял документы от Ксении Собчак и разрешил еще четверым кандидатам - Жириновскому, Явлинскому Титову и Сурайкину - начать активную фазу избирательной кампании.

А вот представителю оппозиции Алексею Навальному в регистрации кандидатуры уже отказано - как сказали в ЦИК, из-за судимости претендента. Сам он считает приговор политически мотивированным, призывает своих сторонников бойкотировать выборы, а 28 января выйти на всероссийскую акцию протеста:

"Дело не во мне, совсем не в том, что конкретно меня не пустили на выборы, - говорит он. - Вот ровно поэтому и нужно участвовать в нашей забастовке избирателей, не защищать Навального - а защищать своё собственное право влиять на власть".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.