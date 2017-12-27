Стрельба на конфетной фабрике

Один человек убит - таковы итоги конфликта между бывшим собственником фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы Ильей Аверьяновым и новым руководством. По информации следствия, в ходе конфликта Аверьянов открыл стрельбу из карабина "Сайга", смертельно ранив охранника предприятия. Полиция оцепила фабрику, но задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. В Москве для его поимки был объявлен план "Сирена".

По словам самого бизнесмена в эфире радиостанции Business FM он открыл огонь для защиты от, цитата, "кавказской, осетинской банды", которая отобрала у него фабрику в ходе рейдерского захвата. Такую же версию озвучил и адвокат бывшего владельца Тимур Батиралиев. Генпрокуратура подтвердила факт получения жалоб Аверьянова на попытки отнять у него бизнес и объявила, что проведет их дополнительную проверку.

Подробно о хронологии и предыстории конфликта в статье РИА Новости

Подробно о хронологии и предыстории конфликта в статье Медузы