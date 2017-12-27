Мьянма на страже гостайны

Ко Ва Лона и его коллегу Ко Кья Со Оо подозревают в нарушении закона о неразглашении государственной тайны. Максимальное наказание по этой статье 14 лет лишения свободы.

В среду сотрудники информационного агентства были доставлены в суд в Янгоне, после короткого слушания им впервые после задержания разрешили встретиться с родственниками, коллегами и представителем защиты.

Журналисты были задержаны 12 декабря, тогда власти Мьянмы не пояснили сути обвинений. Оба сотрудника освещали широкий круг тем, в том числе конфликт вокруг мусульманской народности рохинджа. Свыше 600 000 представителей рохинджа покинули штат Ракхай из-за преследований.

Рохинджа были вынуждены бежать в соседнюю Бангладеш, где живут во временных лагерях. Власти Мьянмы не признают гонений и считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш.