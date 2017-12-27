Спилили чудо-сосну

Дерево осталось невредимым после мощнейшего 9-бального землетрясения в 2011 году, которое получило название "Великое землетрясение Восточной Японии". Местные жители считают невероятным то, что сосна выстояла перед стихией. Они назвали это чудом. С тех пор чудо-сосна является символом надежды и стойкости. Длительное воздействие морской воды повредило корни 25-метрового дерева. В связи с этим, было принято решение пересадить сосну в специальное место, защищенное от сильных ветров и высоких волн.