Два северокорейца в "чёрном списке" США

Соединённые Штаты ввели во вторник санкции против двух высокопоставленных северокорейских чиновников, играющих ключевую роль в развитии баллистической программы страны. В "чёрный список" включены заместитель главы отдела военной промышленности КНДР Ким Чен Сик и Ли Пхён Чхоль из руководства Трудовой партии. Им закрыт въезд на территорию США, а если у них окажутся счета в американских банках, то они будут заморожены.

В Вашингтоне отметили, что санкции вводятся "в ответ на продолжающуюся разработку Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН".

В конце ноября КНДР осуществила очередной запуск, заявив, что ракета нового типа "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне её досягаемости находится вся территория США. В ответ Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи.