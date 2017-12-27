Интервью Обамы принцу Гарри

Бывший президент США Барак Обама предостерег от безответственного использования социальных сетей. Об этом он заявил в интервью британскому принцу Гарри, которое в среду вышло в эфир в программе Today ("Сегодня") Четвертого радиоканала Би-би-си. Запись беседы, продолжавшейся 40 минут, состоялась в сентятбе в Торонт во время соревнований "Игры непокоренных" (Invictus Games).

В ходе своего первого после ухода из Белого дома интервью Обама, в частности, сказал: "Все лидеры стран должны разобраться в том, как заново создать единое пространство в интернете, где сегодня одной из угроз является то, что у людей может быть совершенно разное представление реальности. Люди могут просто погрузиться в информацию, которая будет укреплять их нынешние предрассудки. Истина заключается в том, что интернет все упрощает, но когда люди встречаются лицом к лицу, то все оказывается сложнее".

В день выпуска интервью принц Гарии стал гостевым редактором программы. И ведущая поинтересовалась, пригласил ли Гарри Барака Обаму на свою свадьбу с актрисой Меган Маркл.

"Мы еще не занимались приглашениями и списком гостей. Пока неизвестно, кто получит приглашение, а кто — нет. Я бы не хотел испротить сюрпириз", — ответил Гарри.