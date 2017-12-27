Дазбара В. направляла ИГИЛ?

Задержанный в немецком Карлсруэ неделю назад Дазбар В. получал инструкции от руководства группировки "Исламское государство". Об этом сообщил следствию анонимный источник. Достоверность его данных проверяется.

29-летний Дазбар - гражданин Германии, выходец из семьи иракских курдов. По данным немецих спецслужб, он планировал тарект на Шлоссплац - одной из главных площадей Карлсруэ. Подозреваемый собирался совершить наезд на пешеходов подобно Анису Амри, который 19 декабря 2016 года на грузовике въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Жертвами нападения стали более 10 человек.

Власти Германии обеспокоены возможностью возвращения боевиков ИГИЛ, имеющих гражданство европейских стран.. Потерпев поражение в Ираке и Сирии, многие из них направились в Европу с целью продолжить свою борьбу.