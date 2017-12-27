В Германии арестован итальянский мафиози Антонио Странджио. Он был в бегах последние пять лет. В сентябре прокуратура провинции Реджо-ди-Калабрия выдала европейский ордер на арест Странджио. Задержать его удалось немецкой полиции, помощь которой оказывали итальянские карабинеры. Ранее было установлено, что беглый мафиози находится недалеко от города Дуйсбурга.

Антонио Странджио был связан с кланом "Ндрангета Пелле Ванкелли". Он был в розыске по обвинению в сокрытии фиктивных активов, информация о которых вспыла в ходе расследования дела о резне в Дуйсбурге.

В 2007 году мафиози из "Ндрангета" застрелили шестерых итальянцев из враждебного клана возле пиццерии в центре Дуйсбурга. В 2011 году итальянский суд приговорил к пожизненному заключению Джованни Странджио, признанного организатором этой бойни.