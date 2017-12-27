Взрыв произошел в среду вечером 27 декабря в магазине "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте в северной части Петербурга. В Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

"В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет", - сообщили в управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Десять человек госпитализированы. Об этом сообщила администрация Калининского района города, где произошел инцидент. "В результате взрыва разрушения не очень сильные, поврежден кассовый аппарат, частично потолок и одна стена", - сообщил источник агентства ТАСС в экстренных службах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".