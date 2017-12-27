Рождественский слоненок

В бельгийском зоопарке Планкендаел в Рождество родился слоненок. Малышка пока не получила имя, она весит от 85 до 100 килограммов. Смотрители зоопарка говорят, что девочка-слоненок попыталась встать на ноги уже через 25 минут после рождения. И за первыми попытками внимательно наблюдали два взрослых слона. Это обычное поведение в стаде слонов, которые таким образом оберегают детенышей. Зоопарк открылся в 1956 году, за это время там родились уже несколько слонят. А скоро появятся новые малыши — беременны еще две слонихи.