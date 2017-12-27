Либерия: избирком подтвердил избрание футболиста президентом

Джордж Веа, бывший лучший футболист планеты, одержал победу на президентских выборах в Либерии. Второй тур голосования состоялся в минувший вторник. Согласно последним данным, Веа обошел своего соперника, действующего вице-президента Джозефа Боакая в 12 из 15 регионов страны.

Бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан, участвовавший в мониторинге за ходом голосования, посоветовал проигравшим смириться с поражением.

Джордж Веа, кандидат в президенты Либерии:

"Я хотел бы напомнить всем тем, кто по-прежнему пытается оспаривать результаты голосования: на любых выборах бывают победители и проигравшие. Здесь не может быть ничьей. В футболе можно сыграть в ничью, но на выборах всегда есть победитель".

Представители национальной избирательной комиссии Либерии заявили, что в ходе второго тура выборов не было зафиксировано серьезных нарушений.

Жером Коркоа, глава избиркома Либерии:

"По имеющимся на текущий момент данным, избирательный процесс и голосование прошли гладко, а по сравнению с первым туром 10 октября даже отмечены серьезные улучшения".

Джордж Веа пошел в политику, закончив свою карьеру в спорте. Он играл в крупнейших европейских футбольных клубах, таких как итальянский "Милан" и британский "Челси". В 1995 году он был признан лушим игроком по версии ФИФА.

На выборы он шел в паре с экс-супругой президента Либерии Чарльза Тейлора, ранее осужденного за военные преступления в соседней Сьерра-Леоне.

Веа во втором туре поддержали более 38 процентов избирателей, в то время как его соперника, вице-президента Джозева Боакая - менее 29 процентов пришедших голосовать.