Венесуэльский дипломат - персона нон-грата

Бразильские власти объявили персоной нон-грата верменного поверенного в делах Венесуэлы в Бразилии Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо. Это было сделано в ответ на аналогичные действия Каракаса.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы, выполняющее функции парламента, объявило персоной нон-грата на территории страны бразильского посла Руя Перейру и поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика. Глава Национального учредительного собрания Делси Родригес заявила, что "канадский дипломат постоянно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы". А посол Бразилии был выслан из-за импичмента, вынесенного в его стране президенту Дилме Русефф. В Каракасе это расценили как государственный переворот.