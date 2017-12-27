"Это убийство!"

Аргентинский прокурор Альберто Нисман был убит – такой вывод содержится в постановлении судьи Хулиана Эрколини. Подозревамым по этому делу он назвал программиста Диего Лагомарсино, с которым Нисман работал на протяжении восьми лет. Ему принадлежит оружие, из которого был застрелен прокурор. Сам Лагомарсино говорит, что Нисман одолжил у него пистолет, поскольку опасался за свою жизнь и за жизнь своих детей. Ордер на арест Лагомарсино пока не выдан, но полиция уже следит за перемещениями подозревамоего с помощью электронного браслета.

Нисман был найден мертвым в своей квартире три года назад. Прокурор готовился представить доказательства вины бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер и экс-главы МИД Эктора Тимермана. Они, по мнению Нисмана, вели тайные переговоры с Тегераном и препятствовали выдаче суду пяти иранцев, ответственных за теракт возле здания Еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе.