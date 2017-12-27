Apple тормозила старые смартфоны

Уроженец Лос-Анджелеса Стефан Богданович потребовал выплатить ему компенсацию и прекратить такую практику. По мнению клиента, таким образом Apple пытается стимулировать продажи новых моделей смартфона.

Несколько возмущенных пользователей из других штатов также подали иски. Они обвинили Apple во "вводящем в заблуждение, аморальном и неэтичном" поведении. В исках говорится, что нынешняя стратегия компании нарушает закон о защите прав потребителей.

Ранее Apple подтвердила, что замедляла работу старых моделей смартфонов из-за того, что аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии может не хватать на выполнение определенных задач, к примеру, в момент пользования смартфоном в холодную погоду.

Чтобы избежать внезапных отключений, Apple внесла изменения в операционную систему, которые и замедляли работу старых моделей смартфонов.