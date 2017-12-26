Кто следующим признает Иерусалим столицей Израиля?

Еще несколько государств могут в ближайшее время признать Иерусалим столицей Израиля. По крайней мере, МИД этой страны ведет переговоры с более чем десятью правительствами на эту тему, сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве. Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели не стала уточнять, о каких именно государствах идет речь, сказав лишь, что в этом списке есть представители всех континентов.

Резолюция, осуждающая намерение США перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим, была принята на прошлой неделе Генеральной ассамблеей ООН. За проголосовали 128 стран, против — 9, еще 35 воздержались.

Помимо Соединенных Штатов и Израиля против документа выступили не поддержали Гондурас, Микронезия, Палау, Того, Науру, Маршаловы острова и Гватемала. Последняя объявила в минувшее воскресенье, что уже приняла, по примеру США, перенести свое посольство в Иерусалим.

Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Пусть Бог вас благословит. Мой друг, президент Джимми Моралес. Я уже говорил совсем недавно, что другие страны признают Иерусалим нашей столицей и перенесут туда свое посольство. И вот это уже вторая страна. И я повторяю: будут и другие. Это только начало".

Джимми Моралес - лидер гватемальской консервативно-националистической партии Фронт национальной конвергенции. Он вырос в семье евангельских христиан, среди которых традиционно распространены идеи сионизма.

Ранее несколько стран-членов ЕС, в частности, Венгрия и Чехия, также не исключили вероятность переноса своих посольств в Иерусалим.

С другой стороны решение Дональда Трампа о переезде американской дипмиссии спровоцировало волну гнева в мусульманских, прежде всего в арабских странах.