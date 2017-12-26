Дональд Трамп: президент и ньюсмейкер

Дональд Трамп - без малого год на посту президента США. За это время в области внешей политики Трамп успел отменить Транстихоокеанское партнерство, выйти из Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО, сделать целый ряд громких заявлений (в, частности, о признании Иерусалима столицей Израиля) и совершить несколько международных турне. Американский лидер побывал в Саудовской Аравии, где заключил многомиллиардную сделку по поставкам оружия, Израиле и Палестине, и европейских странах. Посещая Италию, Трамп встретился в Ватикане с папой римским Франциском. Хозяин Белого дома принял участие в саммитах G7, G20 и НАТО. Несмотря на предвыборные заявления Трампа о необходимости наладить отношения с Россией, сделать это в 2017 году так и не удалось. По прежнему жесткой остается риторика Трампа в адрес Ирана и КНДР.