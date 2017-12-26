"Тембин" идет на Таиланд

Тропический шторм "Тембин", обрушившийся на Филиппины и Вьетнам, постепенно слабеет до уровня тайфуна, продвигаясь на юго-запад в сторону Таиланда. Во Вьетнаме из-за стихии эвакуированы более ста тысяч человек, главным образом обитатели бедных кварталов, живущие в домиках из фанеры, картона и пальмовых листьев. Сильные ливни в центральных районах страны будут продолжаться еще два-три дня. Синоптики предупреждают о вероятных оползнях, повышении уровня воды в реках и возможной приливной волне с моря. В некоторых пляжных отелях туристам запретили купаться и ездить на морские экскурсии.

Самый сильный удар стихии пришелся по филиппинской провинции Замбоанга на юго-западе архипелага. Здесь "Тембин" привел к гибели более двухсот человек, примерно столько же числятся пропавшими без вести.

В Таиланде слабеющий тайфун пройдет по югу страны, где расположены популярные курорты Хуахин и остров Самуи. Непогода не затронет Паттайю и остров Пхукет.