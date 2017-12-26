12 подозреваемых в связях с группировкой "Исламское государство" - в том числе двое граждан Сирии - были задержаны во вторник в результате антитеррористической операции в Турции. Отряды полиции специального назначения провели обыски по нескольким адресам в провинции Адана на юге страны. По данным следствия, задержанные собирались совершить теракты во время новогодних праздников.

Операции по выявлению потенциальных террористов в Турции проводятся в послднее время регулярно. Так, в ноябре по подозрению в причастности к ИГИЛ были задержаны 283 человека. Турецкие власти утверждают, что у них были найдены 66 взрывных устройств.