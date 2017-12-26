Сирийские повстанцы в Сочи не поедут

Около 40 группировок сирийских повстанцев отказались от участия в конференции по Сирии, которую Россия планирует провести в Сочи. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram повстанческой группировкой "Солдаты ислама". В заявлении говорится, что Москва пытается обойти женевский мирный процесс под эгидой ООН. Так, указывается, что Россия не оказывает давление на правительство Башара Асада, чтобы побудить его к политическому урегулированию. Кроме того, российские войска обвиняются в совершении военных преступлений и гибели сотен гражданских лиц в ходе авиаударов. В России обвинения отвергают.

Ранее, Россия, Турция и Иран подтвердили свое намерение провести в конце января в Сочи Конгресс национального диалога с участием всех групп сирийского общества. Список участников Конгресса пока согласован не был.

Между тем во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия начала формировать постоянную группировку военнослужащих в Тартусе и на авиабазе Хмеймим. Соответствующее решение было принято в октябре.

Во вторник Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы, сообщает РИА Новости.

Договор определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники. Оговаривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные.