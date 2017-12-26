На Сахалин обрушился циклон

На Сахалин обрушился мощный циклон, который принёс с собой сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Синоптики прогонозируют, что непогода еще на сутки сохранится в семи районах Сахалина. МЧС просит местных жителей без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов, оказавшихся в зоне влияния циклона.

В ночь с понедельника на вторник десятки спасателей помогали выбраться из снежной ловушки пассажирскому автобусу и сотне автомобилей, все они застряли на трассе на юге острова.

Спасатель МЧС Иван Малихов говорит, что люди оказались во власти стихии несмотря на предупреждения: "Удивила неосведомленность водителей, которые направлялись в сторону севера. И мы говорили, и в СМИ сообщалось, что движения не будет, что дороги не успевают почистить, но они все равно двигались, застревали".

Во вторник на Сахалине отменили занятия во всех школах. По данным Минэнерго, на острове в ряде районов были обесточены 40 населенных пунктов, где проживают свыше 20 тысяч человек.

В работах по восстановлению электроснабжения во вторник были задействованы 27 бригад "Сахалинэнерго". Всего в работах по устранению последствий удара стихии на острове заняты 1161 человек и 344 единицы техники.

В Углегорском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В городе Шахтерске сильным порыв ветром выбросило с балкона пожилую женщину, она доставлена в больницу.