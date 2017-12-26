Беженцы: сербская дилемма

Сербия пытается справиться с проблемой массовой нелегальной миграции: поток беженцев, остающихся на территории страны из-за закрытых границ соседних государств, неуклонно растёт. С прошлого года к обычной задаче сербских таможенников выявлять контрабанду товаров и наркотиков прибавилось ещё и пресечение каналов незаконной переправки людей через границу.

Сербские пограничные службы объявили, что ужесточают контроль за проезжающими транспортными средствами. Проверки будут проводиться и десять, и сто раз в день - столько, сколько понадобится .

"Миграция, с которой мы сейчас столкнулись, будет продолжаться ещё в течении долгих лет, - говорит Небойша Стефанович, вице-премьер и министр внутренних дел Сербии. - Люди будут стремиться попасть в европейские страны и в другие страны мира. Я уверен, что лишь сотрудничая с друг другом мы сможем не допустить, чтобы на фоне происходящего процветали организованная преступность и терроризм. Это единственный способ обеспечить безопасность нашей страны".

Государства, не входящие в Евросоюз, стали основным направлением для беженцев с марта 2016 года, когда балканский коридор был закрыт. Массовая миграция стала для этих государств неразрешимой дилеммой.

В настоящее время только в Сербии насчитывается более 4 тысяч зарегистрированных беженцев, но ещё больше находится на территории страны нелегально. Людей перевозят в грузовиках, маскируя их между грузами.Сербская полиция арестовала уже более 200 человек, которые занимались этим промыслом.